Россиян предупредили об опасных последствиях отказа от шапки зимой

Врач Крупенин: отказ от шапки в мороз грозит невралгией и выпадением волос

Многие пренебрегают шапкой зимой, однако последствия такой беспечности могут быть куда серьезнее банальной простуды. О том, чем именно рискуют «моржи» и любители капюшонов, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Святослав Крупенин.

По его словам, на холоде наши сосуды сужаются — это естественная реакция, чтобы сохранить тепло. Но у этого механизма есть и обратная сторона.

«Регулярное переохлаждение снижает как местный иммунитет, так и общий, что в результате приводит к простудным заболеваниям, обострению хронических заболеваний», — объяснил Крупенин.

Кроме того, при длительном нахождении на холоде снижается кровоснабжение головы. Мозг получает меньше кислорода и питательных веществ, что может проявляться головной болью и замедленной реакцией.

Одно из самых мучительных последствий переохлаждения — невралгия тройничного и лицевого нервов. Это не просто «продуло», а состояние, которое может надолго выбить из колеи.

«Проявляется она внезапной приступообразной болью, часто характеризующейся как «прострел», затрагивающей только одну сторону лица», — предупредил врач.

Такая боль требует серьезного лечения, и ее гораздо легче предотвратить, чем потом устранять.

Частым осложнением после прогулки на холоде становится и отит. Все дело в анатомии: уши — слабое звено.

«Наши ушные раковины имеют слабое кровоснабжение, практически не имеют подкожно-жировой клетчатки, поэтому сильнее подвержены переохлаждению», — сказал терапевт.

К отиту нередко присоединяются синусит, гайморит или ангина. И здесь есть важный нюанс, который развеивает популярный миф. «К слову, длинные волосы не могут защитить уши, защищает уши только головной убор», — подчеркнул Крупенин.

Холод также губителен для волос: под его воздействием спазмируются сосуды, питающие волосяные луковицы.

«Волосы становятся тусклыми, ломкими, начинают выпадать», — констатировал врач. Так что отказ от шапки зимой — это прямой путь к тусклым и ослабленным волосам весной.

Универсального правила для всех, когда надевать шапку, нет, но есть четкие ориентиры. «При температуре ниже нуля градусов шапка нужна обязательно. Но если погода ветреная или влажная, взрослому человеку без хронических заболеваний головной убор нужен уже при температуре ниже +5°C», — рекомендовал Крупенин.

Дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, более чувствительны к холоду. Им стоит прислушиваться к своим ощущениям и утепляться, начиная с легких шапочек. Отдельное правило — после бани, бассейна или тренировки. Даже при плюсовой температуре мокрая голова — мишень для переохлаждения.

Многие предпочитают шапке капюшон, но это не лучшая замена. «Капюшон не является полноценной заменой шапке. Также он ухудшает обзор и слышимость, что крайне небезопасно при нахождении на улице», — отмечает эксперт.

Правильная шапка должна закрывать уши, быть удобной и не сдавливать голову. Важно соответствие погоде: слишком теплый головной убор приведет к потливости, раздражению кожи и перхоти. «Везде нужно соблюдать «золотую» середину», — советует врач.

Если голова и уши основательно продрогли, главное правило — отогреваться постепенно. Никаких резких движений.

«Ни в коем случае не растирать замерзшие уши и нос, не нужно умываться горячей водой, прикладывать грелку — это приведет к еще большим повреждениям сосудистого русла кожи», — предупреждает Крупенин.

