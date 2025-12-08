Стало известно, сколько будет стоить один пенсионный балл в 2026 году

Экономист Балынин: 1 пенсионный балл будет стоить почти 72 тыс. руб. в 2026 году

Минимальный размер добровольного взноса на страховую пенсию по старости за полный 2026 год составит 71 525,52 рубля. Максимальный размер добровольного взноса в 2026 году составит 572 204,16 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, минимальный размер добровольного взноса позволит сформировать 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный размер позволит сформировать 8,720 ИПК в 2026 году, ожидает Балынин.

«За девять месяцев 2025 года объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, составил 1,81 млрд рублей (что на 26,57% выше значений за аналогичный период 2024 года).

В 2025 году сумма взноса для формирования одного ИПК составляет 60 771,60 рубля. Максимальный размер добровольного взноса в 2025 году равен 47 3932,80 рубля. Такой платеж позволяет сформировать в 2025 году 7,799 ИПК. Минимальный размер взноса — 59 241,60 рубля, за него человек получит 0,975 ИПК», — отметил экономист.

По его словам, законодательно установлен список случаев, когда россияне вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Например, так могут сделать люди, которым не хватает некоторого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) до возникновения права на назначение страховой пенсии, а также самозанятые. По оценке экономиста, на конец октября 2025 года в России 14,9 млн самозанятых. Причем их число за год выросло практически на 27,4% (на 3,2 млн человек), подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что самозанятым необходимо уплачивать всего лишь 4% или 6% налога в зависимости от того, с кем вступают в отношения — с физлицами или юрлицами и ИП. Если самозанятость выступает в качестве основной деятельности гражданина, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за него не уплачиваются, предупредил Балынин. Поэтому добровольное отчисление взносов на страховую пенсию по старости может быть выгодно самозанятым, уверен экономист.

По его словам, заключить договор о перечислении добровольных взносов на пенсию можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» для самозанятых или при личном визите в Соцфонд.

«На счете человека вся информация об ИПК отобразится автоматически (никакие подтверждения подавать не нужно) до 1 марта года, следующего за годом внесения добровольных платежей. Если в 2025 году самозанятый внес платежи в рамках добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, информация отобразится до 1 марта 2026 года», — заключил Балынин.

Чтобы получать в старости среднюю пенсию, россиянам нужно накопить минимум 111,8 ИПК. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

