В Смоленской области сбили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области средствами РЭБ Министерства обороны России подавлен один украинский БПЛА», — написал он.

По словам чиновника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте падения обломков.

В ночь на 8 декабря украинские дроны атаковали север Ростовской области. Силы ПВО РФ отразили нападение. Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили вражеские дроны в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

Кроме того, Волгоградская область подверглась налету дронов. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на улице Лодыгина у домов 12 и 13. Никто не пострадал, но власти подготовили для жителей пункты временного размещения.

