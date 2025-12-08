Силы ПВО сбили над Тульской областью два беспилотника

Миляев: над Тульской областью уничтожены два украинских дрона

Подразделения российских сил противовоздушной обороны сбили в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет. Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

8 декабря сообщил, что украинские беспилотники атаковали в Тульской области города Новомосковск и Алексин.

За день до этого Миляев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины.

4 декабря губернатор рассказал, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили здание детского сада в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.

