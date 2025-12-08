Силы ПВО сбили над Тульской областью два беспилотника

Подразделения российских сил противовоздушной обороны сбили в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что пострадавших нет. Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.
8 декабря
За день до этого Миляев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины.
4 декабря губернатор рассказал, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили здание детского сада в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.
Ранее аналитик раскрыл новую тактику по борьбе с украинскими беспилотниками.