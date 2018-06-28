Вице-президент США назвал темы переговоров Путина и Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным обсудит широкий спектр проблем, который включает в себя экономические вопросы, действия России в Сирии и Донбассе, а также предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент планирует обсудить широкий круг проблем, которые требуют решения», — сказал Пенс.

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Он отметил, что среди них будет вопрос экономического взаимодействия между Россией и США, а также европейскими странами. Вице-президент добавил, что Трамп также обсудит с Путиным предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Пенс подчеркнул, что глава США хочет поговорить о «военном вторжении» России в Сирию и на Украину.

Ранее СМИ сообщали, что Путин и Трамп поговорят с журналистами после встречи.