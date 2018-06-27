Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах

Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах (ФО) страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, полномочные представители были назначены в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном округах.

Реклама

При этом полпреды президента в Северо-Западном, Южном и Сибирском ФО остались на своих местах.

Однако, Путин сменил постоянных представителей в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском ФО. Ими стали Игорь Щеглов, Николай Цуканов и Александр Матовников соответственно.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев переназначен на должность секретаря Совбеза России.