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США могут отправить своих военных в Западную Африку

Пентагон: США прорабатывают вопрос об отправке войск в Западную Африку

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Vadim Ghirda/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США занимаются проработкой возможности создания присутствия военных в Западной Африке, а также расширения партнерства с африканскими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это важная территория. В настоящее время мы совместно с госдепартаментом прорабатываем вопрос касательно тех стран, которые вы упомянули (Мали и Буркина-Фасо. — ред.), и развиваем возможности для установления присутствия и развития более значимого партнерства с ними», — сообщил Остин.

До этого шеф Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты Америки выведут свои войска из Нигера.

В силовых структурах Нигера сообщали, что американцы объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в стране. Источник уточнил, что россияне разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около 100 немцев. Если итальянцы и немцы спокойно реагируют на российский контингент, то американцы ведут себя совершенно иначе.

Ранее в Пентагоне заявили, что отслеживают ситуацию на базе в Нигере.

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