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Российский хоккеист претендует на звание самого выдающегося игрока сезона НХЛ

Кучеров попал в тройку претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) огласила список претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в который вошел игрок «Тампы» Никита Кучеров, передает сайт НХЛ.

Также на приз претендуют Натан Маккиннон из «Колорадо» и Остон Мэттьюс, выступающий за «Торонто».

Кучеров провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Никита Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами. Хоккеист не смог отличиться точными бросками.

Ранее Кучеров стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ.

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