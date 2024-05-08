В России заметили рост ВВП

В Банке России констатировали продолжение роста российской экономики в апреле 2024 года на основании динамики финансовых потоков, проходивших через платежную систему регулятора. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Согласно данным регулятора, в апреле объем проведенных через его систему платежных операций увеличился на 2,7% относительно среднего показателя за первый квартал текущего года. При этом денежные поступления в нефтегазовых отраслях и без учета госуправления выросли на 2,4%.

«Рост объемов входящих платежей по сравнению как с I кварталом 2024 года, так и с IV кварталом 2023 года зафиксирован во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса», — отметили в Центробанке.

До этого стало известно, что Россия нашла решение по $7-8 млрд «зависших» рупий на счетах в банках Индии, инвестировав их в акции, гособлигации и инфраструктуру неназванных стран. Вывод рупий также идет через криптовалюту.

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