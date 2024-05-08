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В Санкт-Петербурге горит склад

МЧС сообщило о пожаре площадью 100 кв. м на складе в Санкт-Петербурге

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Shutterstock/Yurii Klymko

МЧС сообщило о пожаре площадью 100 кв. м на складе в центре Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило в 17:15 по мск. Он произошел по адресу Центральный район, набережная реки Монастырки, дом 5. В борьбе с огнем приняли участие 30 специалистов и пять единиц техники.

До этого пожар произошел в строящемся ангаре в порту Петропавловск-Камчатский. Пламя распространилось на площади 5 тыс. кв. м. В агаре загорелась крыша.

В заявлении отмечается, что на место выехали подразделения трех пожарно-спасательных частей и личный состав двух воинских частей. Также вызов приняли сотрудники поисково-спасательного отряда ведомства.

По данным регионального управления МЧС РФ, всего к тушению привлекли 40 специалистов и более 11 единиц техники. Предварительно, людей в горящем ангаре не было. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее в селе Ракитном в Белгородской области локализовали пожар на зерносушилке.

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