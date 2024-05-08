Гузеева готова знакомить людей на «Госуслугах» на деньги Милонова

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева заявила «Газете.Ru», что ей неинтересно предложение депутата Госдумы Виталия Милонова стать лицом раздела знакомств на на портале «Госуслуг», но она готова обсудить проект, если Милонов заплатит ей «большие деньги».

«Я артистка, которая ведет программу «Давай поженимся». Роза [Сябитова] — профессиональная сваха. Ко мне какие вопросы? Если будет программа называться «Давайте разведемся», я буду вести программу «Давайте разведемся». Все остальное мне абсолютно все равно, мне это неинтересно, меня это не волнует. Но если господин Милонов заплатит мне очень большие деньги, будем разговаривать», — сказала она.

6 мая депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуг» раздел для знакомств, чтобы россияне могли безопасно и удобно найти себе партнеров. Парламентарий объяснил «Газете.Ru», что портал позволит идентифицировать людей и не допускать к знакомствам ботов и агентства. Он также отметил, что портал защитит граждан от «альфонсов» и «шалашовок».

Позже в беседе с изданием «Абзац» Милонов предложил привлечь ведущих «Давай поженимся!» к созданию раздела знакомств. По его словам, Роза Сябитова поможет людям ради их счастья. А Лариса Гузеева сможет стать лицом проекта, чтобы привлечь больше пользователей.

Ранее Милонов назвал преимущества раздела знакомств на «Госуслугах».