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Тимуру Иванову вменяют взятку в размере 1 млрд рублей

Тимуру Иванову вменяют взятку в размере 1 млрд рублей, он отстранен от должности

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Минобороны России

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в размере примерно 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Иванова.

Также защита Иванова подтвердила, что замминистра обороны временно отстранен от должности. Кроме того, отмечается, что суд хотел допросить Марию Китаеву, с которой проживал Иванов, по условиям домашнего ареста.

Днем 8 апреля сообщалось, что представители защиты Иванова просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда смягчить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова и его друга Сергея Бородина до 23 июня 2024 года в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее адвокаты Иванова принесли в суд его награды.

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