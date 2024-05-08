РФ ждет смена экономической модели

Только переход к парадигме «экономики предложения», позволит РФ войти в топ-4 мировых экономик по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) к 2030 году. Об этом заявил и.о. вице-премьера Андрей Белоусов, передает «Коммерсантъ».

«Экономика предложения» — новый вектор развития экономики, которая нацелена на расширение производства и рост его эффективности как главных драйверов увеличения доходов граждан и компаний. Это, в свою очередь, подстегнет конечный спрос — потребление и инвестиции, которые затем простимулируют дальнейший рост производства, считает чиновник.

«В результате получится замкнутый контур, где каждый компонент будет работать на общий рост. Фундаментом станут базовые отрасли — сельское хозяйство, промышленность, транспорт, торговля, строительство и финансы. Их темпы расширения к концу десятилетия составят 16-24% в год. Опережающий рост покажут сферы культуры, спорта, здравоохранения, образования, IT и связи — плюс 25-30% к 2030 году», — пояснил Белоусов.

Из 16,5% роста ВВП, заложенного к 2030 году, 7,4% придется на потребительские расходы, 4,3% — на инвестиции и 3,9% — на ненефтегазовый экспорт, ключевой для позиционирования РФ в мире. При этом вклад импортозамещения составит лишь 0,8%.

До этого Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет.

Ранее Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.