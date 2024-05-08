Российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным

Международная федерация каноэ (ICF) лишила российского гребца-каноиста Михаила Павлова нейтрального статуса за то, что он поставил лайки под видео с президентом России Владимиром Путиным на тему спецоперации на Украине. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

«Кто-то сообщил? Безусловно, ну а кто — догадайтесь сами. Решение об отзыве допуска принимает специальная комиссия ICF», — сказал Архипов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.