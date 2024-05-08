ЮНЕСКО отправит на Луну капсулу с 275 языками Земли на случай глобальной катастрофы

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена сохранить на Луне информацию о 275 языках Земли наряду со знаниями о другом культурном достоянии нашей планеты. Капсулу с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R частной японской компании Ispace. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЮНЕСКО отметили, что этот архив поможет сберечь часть информации о человечестве в случае глобальной катастрофы.

Первый лунный посадочный модуль Ispace Hakuto-R был запущен в рамках пилотной миссии компании в декабре 2022 года. При попытке прилунения 25 апреля 2023 года аппарат разбился из-за ошибки в бортовом компьютере.

Следующая попытка Ispace по достижению лунной поверхности запланирована на зиму 2024 года. Вместе с новой моделью Hakuto-R к спутнику Земли отправится небольшой луноход.

Ispace уже планирует третью лунную миссию, которая должна состояться в 2026 году. В ней задействуют более крупный и современный модуль Apex 1.0, способный нести до 500 килограммов полезной нагрузки.

Ранее стало известно о намерении Японии высадить на Луну двух астронавтов в 2028 году.