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На Украине повреждена крупная ГЭС

«Страна.ua» сообщила о повреждении Кременчугской ГЭС в Полтавской области

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Alexander Berezhnoy/CC BY 3.0

Кременчугская ГЭС в Полтавской области Украины получила повреждения в ночь на 8 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Поводом для предположения об атаке на ГЭС стали предупреждения властей Кременчугского района об аварийном сбросе воды на ГЭС и заявления «Укрэнерго» о повреждении одного из своих объектов в центре Украины.

До этого в Полтавской области Украины сообщили о пожаре на энергетическом объекте после взрывов.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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Операция на Украине
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