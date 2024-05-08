Британка разогревала еду и получила ожоги второй степени на лице, пишет Metro. По словам женщины, ее макароны, которые она достала из микроволновой печи, буквально взорвались.

Фиби Мейсон рассказала, что разогревала в духовке макароны, покрытые томатным соусом. Когда она доставала еду, чтобы поставить на стол, ужин внезапно взорвался прямо в тарелке, попав 21-летней студентке на лицо. В результате инцидента на щеках британки остались ожоги второй степени.

«Я пошла достать макароны из духовки. Думаю, я, наверное, оставила их там слишком надолго», — прокомментировала она.

В больнице доктор объяснил Фиби, что под макаронами образовался воздушный карман, поэтому когда она попыталась перемешать их вилкой, произошло что-то вроде хлопка.

Хотя теперь Мейсон находит случай забавным, она надеется предостеречь других людей, чтобы они сами научились готовить, а не полагались на микроволновую печь.

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