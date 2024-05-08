Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британка разогревала еду и получила ожоги второй степени на лице

Metro: британка получила ожоги из-за макарон, взорвавшихся в тарелке

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка разогревала еду и получила ожоги второй степени на лице, пишет Metro. По словам женщины, ее макароны, которые она достала из микроволновой печи, буквально взорвались.

Фиби Мейсон рассказала, что разогревала в духовке макароны, покрытые томатным соусом. Когда она доставала еду, чтобы поставить на стол, ужин внезапно взорвался прямо в тарелке, попав 21-летней студентке на лицо. В результате инцидента на щеках британки остались ожоги второй степени.

«Я пошла достать макароны из духовки. Думаю, я, наверное, оставила их там слишком надолго», — прокомментировала она.

В больнице доктор объяснил Фиби, что под макаронами образовался воздушный карман, поэтому когда она попыталась перемешать их вилкой, произошло что-то вроде хлопка.

Хотя теперь Мейсон находит случай забавным, она надеется предостеречь других людей, чтобы они сами научились готовить, а не полагались на микроволновую печь.

Ранее химик предупредил, какой пластик может стать ядовитым в микроволновке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами