Большинство компании из Швейцарии продолжают работать с Россией

Большинство швейцарских компаний продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции, сообщает RTS.

По итогам 2023 года Швейцария продала в РФ товаров более чем на 2,6 млрд франков или свыше 200 млрд рублей. Основную долю в экспорте заняли лекарства, отмечает издание.

При этом данная сумма не учитывает доходы предприятий от продаж продукции, произведенной на их заводах в РФ. Между тем в стране продолжают присутствовать Nestlé, Japan Tobacco International, Lacoste и другие бренды, базирующиеся в Швейцарии.

«Доходы швейцарских транснациональных корпораций почти такие же высокие, как и до конфликта на Украине. И хоть их деятельность в России этически сомнительна, тем не менее, она полностью законна», — пишет RTS.

На данный момент к экспорту из стран Европы в Россию запрещены товары двойного назначения, военная продукция и предметы роскоши.

До этого стало известно, на что пошел владелец Japan Tobacco, чтобы сохранить бизнес в РФ.

Ранее в ЕС допустили рост инфляции из-за одного вида санкций против России.