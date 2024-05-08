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Еврокомиссия подтвердила соглашение об экспроприации доходов от активов России

Глава ЕК подтвердила соглашение об экспроприации доходов от российских активов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила в социальной сети X (бывший Twitter), что послы стран Евросоюза достигли соглашения по экспроприации доходов об экспроприации доходов от замороженных российских активов для закупки на них оружия для Украины.

По ее словам, закупка на эти деньги оружия якобы сделает украинское государство и «всю Европу более безопасным местом».

8 мая председательство Бельгии в Совете Евросоюза заявило, что постоянные представители стран — членов ЕС предварительно согласовали решение по использованию российских активов для военной помощи Украине. Согласно сообщению, речь идет о согласовании «мер, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов».

На этой неделе новый исполнительный директор международного депозитария Euroclear Валери Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки.

Ранее Боррель призвал Украину наладить военное производство на доходы от активов РФ.

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