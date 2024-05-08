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В Киеве переименовали проспект, названный в честь газеты «Правда»

Киевский горсовет заявил о переименовании проспекта Правды в честь Евросоюза

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Depositphotos

Проспект Правды в украинской столице переименовали в проспект Европейского союза (ЕС). Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

В заявлении отмечается, что проспект находится в Подольском районе Киева. Он был назван в честь советской газеты «Правда», поэтому власти внесли его в программу так называемой «деколонизации».

«Проспект Правды переименован в честь Европейского союза», — говорится в заявлении.

1 мая украинское агентство УНН сообщило, что Киевский городской совет намерен внести в список подлежащих демонтажу памятников еще 50 объектов. В том числе сносу могут подвергнуться памятники космонавту Юрию Гагарину, писателю Максиму Горькому, а также героям известного фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимиру Шарапову и Глебу Жеглову.

В конце апреля в Харькове переименовали 367 улиц, названия которых так или иначе были связаны с Россией. В частности, улицу баснописца Ивана Крылова переименовали в улицу Археологов. Улица ученого-химика Дмитрия Менделеева, в свою очередь, получила название улицы Учебной.

Ранее в Одессе отказались переименовывать проспект Юрия Гагарина.

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