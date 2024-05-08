Адвокат заявил, что суд хотел допросить сожительницу замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд решил не допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова предлагала отпустить их подзащитного для нахождения под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката Мурада Мусаева.

«Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сказал юрист.

Он добавил, что дом на Рублевке «взят в ипотеку».

8 мая Мосгорсуд также оставил в СИЗО Иванова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты замминистра обороны принесли в суд четыре пакета его наград.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.