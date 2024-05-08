В минобороны США рассказали, почему опасаются победы РФ на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что победа РФ в конфликте на Украине приведет к немыслимо высоким издержкам для американской стороны. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 8 мая, глава Пентагона принял участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты конгресса страны. Он не исключил, что в случае победы на Украине российские власти могут не остановиться на достигнутом.

«Нет веских сомнений полагать, что воодушевленный [президент РФ Владимир] Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для США», — подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что нынешние траты Вашингтона на поддержку Киева остаются намного ниже по сравнению с ценой возможного «отречения» от него. При этом, по словам Остина, в вопросе военной помощи Украине речь идет о безопасности не только этого государства, но и самих США.

26 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совещании с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в столице Казахстана. Во время мероприятия он заявил, что российское руководство никогда не планировало нападать на страны НАТО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил заявления европейских политиков о возможном нападении на их страны.