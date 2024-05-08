В Кремле начался саммит ЕАЭС в расширенном составе

В Кремле проходит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Помимо лидеров стран ЕАЭС, в нем принимают участие главы государств-наблюдателей, сообщает РИА Новости.

8 мая в Москве проходит юбилейный саммит ЕАЭС. Мероприятие приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В этот день прошло заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе. В нем поучаствовали лидеры Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Во время этого саммита президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС стал одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. По его словам, Евразийский экономический союз является динамичной и эффективной интеграционной структурой. Российский лидер отметил, что деятельность этого объединения способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Это в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия планирует предупреждать страны ЕАЭС о введении ограничений в торговле.