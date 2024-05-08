В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации региона Сергей Лысак.

За сутки сирены воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучали четыре раза.

5 мая Лысак сообщал, что в Днепре поврежден инфраструктурный объект.

По его словам, после звуков взрывов, которые слушали до этого, возникло несколько пожаров. Лысак добавил, что в Никополе Днепропетровской области повреждения обнаружили на двух предприятиях. Других подробностей чиновник не назвал.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.