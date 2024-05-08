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Соседов объяснил желание Губина завершить музыкальную карьеру

Музкритик Соседов: Губин решил, что у него нет больше сил

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Кадр из шоу «СуперСтар»/НТВ

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов объяснил желание певца Андрея Губина завершить музыкальную карьеру. Эксперта цитирует NEWS.ru.

Соседов напомнил, что Губин болен и выздороветь не смог несмотря на то, что сейчас выглядит лучше, чем пять лет назад.

«Здоровье-то плохое, а здоровье — это главное. Ничего не нужно, если нет здоровья», — говорит Соседов.

Во время болезни, продолжил он, человеку не нужны ни успех, ни популярность.

«Он решил, что у него нет больше сил. Ему виднее, мы же не знаем о его состоянии», — сказал журналист.

Накануне страдающий от лицевых болей Губин заявил, что отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

«Мне недавно позвонил Игорь Крутой. Я приехал к нему в гости, на столе — кофе, блины, сырники. Покушали мы вкусно, и потом Крутой говорит: «Будем делать на «Новой волне» твой творческий вечер!» Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем», — вспомнил Губин.

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