Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин взял кредиты на себя и жену, чтобы отдать мошенникам 13,9 млн рублей

В Петрозаводске мошенники выманили у мужчины почти 14 млн рублей

close
100%
Depositphotos

Мошенники выманили у жителя Петрозаводска около 14 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самого пострадавшего, с ним связался неизвестный и представился начальником предприятия, на котором работал мужчина. По словам этого человека, вскоре работнику должны были позвонить из ФСБ.

Вскоре с пострадавшим связались из ФСБ и Центробанка. По словам аферистов, кто-то начал оформлять кредиты от лица россиянина и переводить деньги преступным группам.

Чтобы помешать злоумышленникам, необходимо «испортить» свою кредитную историю. Мужчина выполнил все инструкции и в общей сложности взял восемь займов. После этого россиянин предложил супруге оформить кредит на себя, и она согласилась.

«Помимо заемных денег, горожанин воспользовался личными накоплениями. Все деньги отправились на счета, принадлежащие неустановленным лицам», – поделились в ведомстве.

Всего россиянин отдал мошенникам 13,9 миллионов рублей. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

Ранее в Петербурге кандидат экономических наук отдала аферистам 13,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами