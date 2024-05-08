Россиянин взял кредиты на себя и жену, чтобы отдать мошенникам 13,9 млн рублей

Мошенники выманили у жителя Петрозаводска около 14 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самого пострадавшего, с ним связался неизвестный и представился начальником предприятия, на котором работал мужчина. По словам этого человека, вскоре работнику должны были позвонить из ФСБ.

Вскоре с пострадавшим связались из ФСБ и Центробанка. По словам аферистов, кто-то начал оформлять кредиты от лица россиянина и переводить деньги преступным группам.

Чтобы помешать злоумышленникам, необходимо «испортить» свою кредитную историю. Мужчина выполнил все инструкции и в общей сложности взял восемь займов. После этого россиянин предложил супруге оформить кредит на себя, и она согласилась.

«Помимо заемных денег, горожанин воспользовался личными накоплениями. Все деньги отправились на счета, принадлежащие неустановленным лицам», – поделились в ведомстве.

Всего россиянин отдал мошенникам 13,9 миллионов рублей. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

Ранее в Петербурге кандидат экономических наук отдала аферистам 13,5 млн рублей.