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Путин озвучил долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Путин сообщил, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах

Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время заседания совета организации, передает ТАСС.

Он заявил, что объем взаимной торговли вырос с $45 млрд до $89 млрд. При этом глава государства подчеркнул, что совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с $579 млрд до $923 млрд.

Днем 8 мая Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили с глазу на глаз перед началом саммита Евразийского экономического союза.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной приостановке участия Армении в саммите Евразийского экономического союза.

До этого Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.

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