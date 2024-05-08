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Украинка спасла актера Смоктуновского после побега из плена

Дочь актера Смоктуновского рассказала, что ее отца в войну спасла украинка

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В. Блиох/РИА «Новости»

Актера Иннокентия Смоктуновского после побега из плена во время Великой Отечественной войны спасла украинка. Об этом в беседе с News.ru рассказала дочь артиста Мария Смоктуновская.

Актер попал в плен во время боев под Киевом. По словам Смоктуновской, когда немецкие военные переправляли военнопленных из одного лагеря в другой, отец спросил у конвоира жестом, можно ли спуститься с моста за водой, и тот тоже жестом ему показал, что можно. Так Смоктуновскому удалось скрыться и сбежать.

«Он добрел до деревни, его спасла украинская женщина», — рассказала она.

Несмотря на то, что за укрытие военнопленного женщине угрожала высшая мера наказания, она ухаживала за актером.

«В течение месяца он приходил в себя, потому что у него была дизентерия, он был ужасно ослаблен», — говорит Смоктуновская.

Иннокентий Смоктуновский был призван на фронт в 1943 году.

Накануне постановщица Анна Бабанова, постановщица спектакля «Быть Смоктуновским», рассказала о том, что обнаружила некоторые интересные детали о советском артисте, копаясь в ранее закрытых архивах. В своей анкете он расписался в том, что состоял на службе в системе МВД СССР.

Затем Бабанова объяснила, что Норильский театр был в системе ГУЛАГа, поэтому его работники автоматически числились на службе МВД СССР.

Ранее Сергей Соседов объяснил желание Андрея Губина завершить музыкальную карьеру.

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