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Орбакайте захотела продать особняк Пугачевой за 125 миллионов рублей

Super: Орбакайте продаст особняк, который ей подарила Пугачева

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Певица Кристина Орбакайте захотела продать трехэтажный особняк, который ей подарила мать — народная артистка России Алла Пугачева. Об этом пишет Telegram-канал Super.

Поместье на территории у Истринского водохранилища артистка планирует продать за 125 млн рублей.

В особняке площадью 760 квадратных метров есть пять спален и гостиная с камином, а также бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории имеется собственный выход к воде, спортивная и детская площадки, домик для персонала.

Накануне музыкальный продюсер Леонид Дзюник осудил травлю Кристины Орбакайте со стороны некоторых общественных деятелей.

По словам Дзюника, Орбакайте не должна оправдываться перед всеми и не отвечает за слова своей покинувшей Россию матери, а те, кому она не нравится, могут просто не ходить на концерты певицы.

Ранее Юрий Лоза рассказал о работе с Булатом Окуджавой.

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