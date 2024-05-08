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Экс-легионер «Зенита»: все мои друзья хорошо относятся к русским и к Путину

Экс-легионер «Зенита» Кирицэ рассказал, что он поддерживает Путина

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Nigel French/Getty Images

Бывший футболист петербургского «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал о поддержке России и ее президента Владимира Путина со стороны большинства граждан Румынии, передает «Спорт-Экспресс».

«75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно», — сказал Кирицэ.

Кирицэ выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 11 мая.

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