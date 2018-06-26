СМИ: Трамп мог попасть под акустическую атаку в день саммита с Ким Чен Ыном

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Когда президент США Дональд Трамп направлялся в Сингапур на исторический саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, агент Службы дипломатической безопасности США услышал «странный звук», который, как он считает, похож на звуковые сигналы, которыми предположительно были атакованы американские дипломаты на Кубе и в Китае. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на четыре анонимных источника.

После этого сотрудник немедленно прошел медицинский осмотр, который является часть нового государственного протокола США, созданного для реагирования на подобные потенциальные инциденты, где бы они ни происходили.

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Отмечается, что пока Трамп летел в Сингапур, готовившаяся к его прибытию американская делегация обменивалась срочными сообщениями со штаб-квартирой Госдепартамента в Вашингтоне, включая бюро дипломатической безопасности и секретную службу США.

Позже оказалось, что это была «ложная тревога». Однако, отмечает издание, эта ситуация показала, насколько серьезно администрация Трампа заботится о потенциальных рисках.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек.