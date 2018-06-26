Трамп усомнился в законности заявлений сенатора Уорнера по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в законности заявлений сенатора Марка Уорнера, касающихся работы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Как сообщает Politico, Уорнер на званом ужине пошутил перед гостями, что большое количество алкоголя может заставить его выдать информацию о расследовании.

Реклама

«Почему сенатор Майк Уорнер, находясь, возможно, в почти пьяном состоянии утверждает, что у него есть информация, которую знают только он и Боб Мюллер, лидер 13 сердитых демократов в охоте на ведьм. Разве это не незаконно?» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что несколько сенаторов-республиканцев обратились к минюсту США с просьбой раскрыть имена следователей по «российскому делу».