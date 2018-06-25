Меркель направила Эрдогану поздравление с победой на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Слова немецкого лидера приводятся на сайте Бундестага.

«Уважаемый господин президент, примите мои сердечные поздравления в связи с вашим переизбранием», — заявила Меркель

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Глава ФРГ отметила, что Германию и Турцию связывает многолетняя дружба, а также добавила, что немецкие власти заинтересованы в стабильных внешнеполитических отношениях.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин Эрдогана с победой на президентских выборах.