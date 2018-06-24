Асад исключил участие Запада в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что Запад не будет участвовать в восстановлении страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телепередачу «Итоги недели».

По словам Асада, западные страны не будут полностью восстанавливать Сирию, так как сирийская сторона позволит им это сделать. Он заметил, что Сирии не нужен Запад и его деньги.

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«Запад далек от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — заявил Асад.

Он выразил уверенность в том, что у сирийской стороны хватит ресурсов для восстановления страны, несмотря на военные действия.

«Возможно, восстановление Сирии займет больше времени, но, тем не менее, нет поводов для беспокойства», — отметил Асад.

Ранее сообщалось, что Россия не может предложить «план Маршалла» для Сирии, или финансировать восстановление страны, пострадавшей в результате конфликта.