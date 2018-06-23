Эрдоган рассказал, в чем его сходство с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его и российского президента Владимира Путина объединяет большой опыт в руководстве страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TRT.

Он отметил, что у него сложились особенные отношения с российским президентом, в частности по сирийскому вопросу. Турецкий президент указал и на плотные контакты двух стран, например по линиям разведки и министерств иностранных дел.

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«Есть два наиболее опытных политических лидера. Это Путин, и это я. С учетом времени на посту премьер-министра и президента у нас получается продолжающаяся работа на протяжении 15-16 лет», — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что предложил России вместе производить С-500.