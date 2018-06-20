Стала известна дата голосования по мигрантам в конгрессе США

Палата представителей конгресса США проголосует по вопросу миграционного законодательства в четверг, 21 июня, сообщает Reuters.

Об этом заявил лидер республиканцев в палате Пол Райан.

Ожидается, что поправки в законодательство позволят остановить практику разлучения детей мигрантов с семьями.

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Ранее сообщалось, что у официальных лиц администрации президента США Дональда Трампа нет четкого плана о том, как воссоединить детей мигрантов с их семьями. Несколько тысяч таких детей оказались в специальных приютах после разлучения с родными на границе.

В МИД Мексики осудили политику США по разделению семей на границе.