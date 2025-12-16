В Бразилии упала копия статуи Свободы

Копия статуи Свободы обрушилась в Бразилии от сильного порыва ветра. Об этом сообщает новостной портал G1.

Инцидент произошел в муниципалитете Гуаиба в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны. Статуя не выдержала ветра, скорость которого превышала 25 метров в секунду, и упала с постамента, получив сильные повреждения. Высота статуи с учетом постамента составляла 35 метров, обрушившаяся часть достигала 24 метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Территорию вокруг упавшей статуи оцепила полиция.

В декабре сообщалось, что в Таиланде девятиметровая статуя Будды упала на людей. Инцидент произошел на востоке страны в монастыре Каенг Кхан Сунг. В результате пострадали пять человек. Причиной падения статуи мог стать сильный ветер.

В августе 2024 года сообщалось, что в Каменске-Уральском бетонная фигура упала на ребенка.

Ранее деревянная статуя придавила годовалую девочку в парке Саратова.