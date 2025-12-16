Развеян миф об эффективности экономии на мелочах

Эксперт Овечкин: чтобы накопить на взнос по ипотеке, нужно 10 тыс. раз отказаться от такси

В преддверии Нового года россияне начинают подводить итоги и ставить себе цели, в том числе и финансовые. Одной из них нередко становится цель накопить на квартиру. Однако распространенный сценарий экономии на мелочах сложно назвать эффективным для достижения такой масштабной финансовой цели. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин.

Эксперт отметил, что экономия как единственная стратегия накопления редко приводит к результату в обозримом будущем: «Учитывая среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве 15 млн рублей, на первый взнос нужно отложить около 5 млн рублей. Чтобы собрать такую сумму, семье из двух человек необходимо примерно 10 тысяч раз отказаться от поездок на такси, 12 лет не ездить в отпуск или 1700 раз пропустить поход в ресторан».

По словам Овечкина, россияне при этом реже всего готовы ограничивать себя в поездках на такси. «В первую очередь люди отказываются от туристических поездок и отдыхают дома или на даче (22%), 7% экономят на ежедневных мелочах вроде кофе или десертов, а 6% — на продуктах, покупая их по акциям. На развлечениях готов экономить лишь каждый двадцатый (5%), на одежде — всего 3%. А самое непопулярное ограничение, как это ни удивительно, отказ от такси: на это готовы лишь 2%».

Вместо отказа от маленьких удовольствий эксперт рекомендует присмотреться к цифровой среде и провести ревизию подписок.

«Высвободившиеся средства от ненужных подписок и сервисов, особенно если вы пользуетесь ими раз в квартал, могут пойти на сберегательный счет. Для удобства настройте автоплатеж на ту сумму, которую вы освободили по ненужным подпискам. А вот условия кешбэка по разным картам и банкам, наоборот, следует изучить более подробно. Плюс несколько тысяч рублей в «квартирный фонд» будут не лишними», — объяснил он.

Эксперт рекомендует рассматривать не столько экономию, сколько рациональное распределение бюджета и варианты дополнительного дохода.

«Базовая стратегия — откладывать какую-то долю своего дохода в «копилку», например, 10% на пополняемый вклад. Далее стоит подумать, готовы ли вы сократить расходы или настроены увеличивать доход. Первый путь выбирают 44%, второй — 56% россиян», — рассказал он.

Овечкин в качестве перспективных способов дополнительного дохода называет фриланс и небольшие проекты, которые не приведут к эмоциональному выгоранию и физическому истощению, но могут дать ощутимый ежемесячный прирост накоплений.

«Регулярный дополнительный доход можно получать, сдавая то, что не используется: парковочное место, кладовку, комнату, дачу на летний или, наоборот, сезон, технику, инструменты. Как еще один финансовый инструмент стоит рассмотреть инвестиции в акции и ценные бумаги», — заключил эксперт.

