На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести обязательную маркировку презервативов

Минпромторг предложил расширить обязательную маркировку на презервативы
true
true
true
close
uwe umstatter/Global Look Press

С 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов. Об этом со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) сообщает РИА Новости.

В проекте постановления ведомства говорится, что планируется расширение обязательной маркировки на ряд товаров медицинского назначения. Среди них презервативы, шприцы, пробирки, салфетки, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных.

1 декабря сообщалось, что в России вступила в силу обязательная маркировка ряда потребительских товаров, включая детские игрушки и игры для детей до 14 лет, бритвы и лезвия, а также какао и горячий шоколад. Маркировка распространилась и на стройматериалы — монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие смеси.

С 1 мая стала обязательной маркировка отдельных видов бакалейной продукции, косметики и бытовой химии.

Ранее Госдума поддержала закон о маркировке звонков на экране телефонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами