В России могут ввести обязательную маркировку презервативов

С 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов. Об этом со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) сообщает РИА Новости.

В проекте постановления ведомства говорится, что планируется расширение обязательной маркировки на ряд товаров медицинского назначения. Среди них презервативы, шприцы, пробирки, салфетки, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных.

1 декабря сообщалось, что в России вступила в силу обязательная маркировка ряда потребительских товаров, включая детские игрушки и игры для детей до 14 лет, бритвы и лезвия, а также какао и горячий шоколад. Маркировка распространилась и на стройматериалы — монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие смеси.

С 1 мая стала обязательной маркировка отдельных видов бакалейной продукции, косметики и бытовой химии.

Ранее Госдума поддержала закон о маркировке звонков на экране телефонов.