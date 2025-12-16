На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанный за теракт на Кубани дал признательные показания

Задержанный за теракт на Кубани признался, что действовал по заданию Украины
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, задержанный за поджог электроподстанции в Новороссийском районе Краснодарского края, признался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации УФСБ по Краснодарскому краю, один из задержанных совершил поджог подстанции в Новороссийском районе Кубани. На видеозаписи допроса, предоставленной ведомством, задержанный рассказывает, что с ним связался некий «сотрудник правоохранительных органов» и приказал поджечь трансформатор. Для совершения поджога он использовал канистру с бензином, два молотка и монтировки.

«В Telegram мне предполагаемый, как я думал до этого, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор… Я подъехал на машине… Пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему. Осознаю, что это украинские службы», – рассказывает задержанный на видеозаписи УФСБ, оказавшейся в распоряжении агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

16 декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил об аресте в пяти регионах десяти граждан России, которые, выполняя поручения украинских спецслужб, совершали поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также незаконно вмешивались в функционирование объектов энергетики и транспортной инфраструктуры. Отмечается, что они под влиянием мошенников оформляли кредиты и переводили на «безопасные счета» суммы от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Затем лже-сотрудники российских правоохранительных органов убеждали их в том, что таким образом они финансируют ВСУ, и склоняли к совершению противозаконных действий.

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» дал первые показания в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами