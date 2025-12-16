Задержанный за теракт на Кубани дал признательные показания

Задержанный за теракт на Кубани признался, что действовал по заданию Украины

Мужчина, задержанный за поджог электроподстанции в Новороссийском районе Краснодарского края, признался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации УФСБ по Краснодарскому краю, один из задержанных совершил поджог подстанции в Новороссийском районе Кубани. На видеозаписи допроса, предоставленной ведомством, задержанный рассказывает, что с ним связался некий «сотрудник правоохранительных органов» и приказал поджечь трансформатор. Для совершения поджога он использовал канистру с бензином, два молотка и монтировки.

«В Telegram мне предполагаемый, как я думал до этого, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор… Я подъехал на машине… Пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему. Осознаю, что это украинские службы», – рассказывает задержанный на видеозаписи УФСБ, оказавшейся в распоряжении агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

16 декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил об аресте в пяти регионах десяти граждан России, которые, выполняя поручения украинских спецслужб, совершали поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также незаконно вмешивались в функционирование объектов энергетики и транспортной инфраструктуры. Отмечается, что они под влиянием мошенников оформляли кредиты и переводили на «безопасные счета» суммы от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Затем лже-сотрудники российских правоохранительных органов убеждали их в том, что таким образом они финансируют ВСУ, и склоняли к совершению противозаконных действий.

