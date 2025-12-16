На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России планируют закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло

В России водителей могут обязать соблюдать требования электронных знаков
Global Look Press

Кабмин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения (ПДД), в которые войдет введение приоритета указаний электронных знаков и табло. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, в настоящее время на электронные знаки и табло отображения информации (ТОИ) чаще всего выводится требование соблюдать скоростной режим, который может меняться в зависимости от погодных условий или других факторов.

При этом Минтранс и МВД подготовят поправки, которые обяжут водителей следовать данным указаниям. Сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей придерживаться инструкций на ТОИ. Поэтому системы автоматической фиксации нарушений с ними не синхронизированы, и штрафы за нарушения не выносят.

Кроме того, в ПДД могут закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, а также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах.

В сентябре в Совфеде предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. По словам старшего инспектора по особым поручениям ГИБДД России Михаила Котова, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. В 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в российских регионах.

Как отметил сенатор Игорь Тресков, необходимо изыскивать новые формы контроля без участия человека. Кроме того, по его словам, требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер.

Ранее были названы 5 распространенных штрафов для автомобилистов зимой.

