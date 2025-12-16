На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко в ближайшее время рассчитывает на разговор с Трампом

Лукашенко заявил о возможном разговоре в ближайшее время с Трампом
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время рассчитывает провести разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Во время интервью американскому телеканалу Newsmax TV белорусский лидер заявил, что надеется скоро поговорить с президентом Соединенных Штатов. В частности, будут обсуждаться события вокруг Венесуэлы. Лукашенко пообещал, что скажет Трампу о Венесуэле «много чего интересного».

13 декабря специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавлявшего ее Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит американского спецпредставителя в Минск за последние три месяца.

Ранее Лукашенко отправил подарки Трампу и его супруге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами