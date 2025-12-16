Лукашенко в ближайшее время рассчитывает на разговор с Трампом

Лукашенко заявил о возможном разговоре в ближайшее время с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время рассчитывает провести разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Во время интервью американскому телеканалу Newsmax TV белорусский лидер заявил, что надеется скоро поговорить с президентом Соединенных Штатов. В частности, будут обсуждаться события вокруг Венесуэлы. Лукашенко пообещал, что скажет Трампу о Венесуэле «много чего интересного».

13 декабря специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавлявшего ее Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит американского спецпредставителя в Минск за последние три месяца.

Ранее Лукашенко отправил подарки Трампу и его супруге.