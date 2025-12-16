Россиянам назвали три упражнения, которые обеспечат крепкий сон

Тренер Алпатова: растяжка и наклоны головы перед сном помогут лучше спать

Чтобы быстрее засыпать и полноценно отдыхать ночью, полезно выполнять простые упражнения перед сном. Екатерина Алпатова, мастер-тренер детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала три упражнения, которые будут способствовать полноценному и глубокому отдыху ночью.

Первое упражнение — растяжка (поза кошки).

«Необходимо встать на четвереньки, на вдохе прогнуть спину вниз, а на выдохе — округлить, прижимая подбородок к груди. Частота повторений — 10–12 раз. Такие растягивающие упражнения помогают расслабить мышцы спины и шеи, снять напряжение и улучшить подвижность позвоночника», — объяснила она.

Второе — наклоны головы.

«Скрестите пальцы в замок за затылком, сделайте вдох, а затем на выдохе опустите голову к груди и задержитесь на 15–20 секунд, растягивая заднюю поверхность шеи. Упражнение снимает напряжение в шейном отделе и уменьшает ощущение скованности», — сказала тренер.

Третье — повороты туловища в положении лежа.

«Необходимо лечь на пол, согнуть колени и поворачивать их сначала вправо, затем — влево. Повторите 15–20 раз. Помогают снять напряжение в нижней части спины, улучшить подвижность позвоночника», — отметила эксперт.

Перед сном также рекомендуем выполнять дыхательные практики, поскольку они способствуют снижению уровня стресса и тревожности, тем самым помогая расслабиться перед сном.

«Советую начать с техники «4–7–8»: необходимо сделать вдох на 4 секунды, затем задержать дыхание на 7 секунд и выдохнуть на 8», — сказала эксперт.

Таким образом, регулярное выполнение растяжки и дыхательных упражнений перед сном помогут снизить уровень стресса, расслабить тело и улучшить качество сна, создавая оптимальные условия для быстрого засыпания.

«При этом перед сном важно избегать интенсивных и энергичных упражнений, чтобы не вызывать перевозбуждение», — резюмировала тренер.

Ранее фитнес-тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, наряжая елку.