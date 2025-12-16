Россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку

Живые елки по-прежнему остаются популярным выбором россиян — их ценят за аромат и атмосферу настоящего праздника. О том, как выбрать свежую елку и продлить ее жизнь, «Газете.Ru» рассказал Илья Прокофьев, директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в Мегамаркете.

Первый и самый важный шаг — определиться с видом дерева. Есть три основных варианта, и у каждого свои особенности.

Ель обыкновенная — классический, но недолговечный вариант. В теплой и сухой квартире ее иголки начинают активно осыпаться уже через 7–10 дней. Если вы все же выбираете этот вид, продлить его жизнь поможет увлажнитель воздуха — также можно опрыскивать крону прохладной водой каждые 2–3 дня.

Сосна — более практичный выбор. Благодаря особенностям строения иглы испаряют меньше влаги, и дерево может простоять в комнате до месяца. Чтобы избежать следов смолы при установке, рекомендуется обернуть нижнюю часть ствола в месте среза пищевой пленкой.

Пихта Нордмана или Фразера — самый дорогой, но и самый стойкий вариант. Ее иголки не опадают даже после высыхания, сохраняя аккуратный вид до полутора месяцев. Единственный нюанс — аромат у пихты слабее. Компенсировать это можно, поставив рядом вазу с еловыми веточками.

По словам специалиста, после выбора вида дерева важно обратить внимание на состояние среза ствола. Свежий будет светлым, влажным и с капельками смолы.

«Темный и сухой указывают на то, что дерево срубили давно, и простоит оно недолго. Перед покупкой в таком случае можно попросить продавца обновить срез.

Стоит проверить и упругость дерева. Аккуратно согните тонкую веточку в средней части: если она хрустит и ломается, дерево переморожено или почти высохло. Можно также слегка встряхнуть елку или несильно стукнуть о землю. Если при этом осыпается много иголок — такое дерево брать не стоит», — пояснил он.

Если вы покупаете елку на маркетплейсе, внимательно изучайте фотографии и описание, а также ориентируйтесь на реальные отзывы покупателей. Желательно выбирать продавцов с высокой репутацией и возможностью возврата, чтобы минимизировать риск повреждений при доставке.

«Когда елка окажется дома, сразу поставьте ее в воду с аспирином — он действует как легкий антисептик и предотвращает размножение бактерий, которые мешают дереву впитывать влагу. Чтобы усилить эффект и продлить свежесть, можно снять кору на 5–7 см в нижней части ствола и сделать крестовой надрез глубиной 3–4 см — это обеспечит лучший доступ воды к дереву», — посоветовал он.

Держите елку подальше от батарей и каминов. Тепло ускоряет осыпание хвои. Используйте подставку с большим резервуаром воды. Дерево в первые дни может выпивать до литра в сутки. Добавляйте в воду питательные растворы. Подойдет щепотка сахара и немного лимонной кислоты или капля антисептика — но выбирайте один вариант, не смешивайте.

Позвольте дереву адаптироваться. Перед установкой выдержите елку пару часов на балконе или в подъезде — так она легче переносит перепад температур.

Выбирайте гирлянды на светодиодах. LED-лампы не нагревают ветки.

Не используйте искусственный снег и аэрозоли. Они закупоривают поры хвои и ускоряют высыхание. Время от времени проветривайте комнату. Короткое охлаждение воздуха помогает дереву дольше сохранять свежесть.

«Покупайте деревья только в проверенных местах — это гарантирует легальную вырубку и минимизирует вред природе. Ищите елки с биркой ЛесЕГАИС или другой официальной маркировкой», — резюмировал эксперт.

