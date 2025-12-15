Юрист объяснил россиянам, как не попасться на «схему Долиной» при покупке авто

Юрист Илья Русяев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что так называемая «схема Долиной» по аналогии с рынком вторичного жилья добралась до сделок с поддержанными автомобилями. Русяев рассказал, как работает схема на авторынке, и объяснил россиянам, как избежать признания сделки фиктивной со стороны продавцов.

«Собственника автомобиля под давлением извне подводят к срочной продаже, при этом формальные атрибуты сделки соблюдены — есть договор, подписи, передача машины и денег. Позже продавец либо его представители обращаются в суд и утверждают, что в момент подписания договора он не осознавал значение своих действий или не мог ими руководить. Если суд принимает такую позицию, договор признается недействительным, а дальше включается механизм последствий — каждая сторона должна вернуть полученное. На практике деньги к этому моменту уже могут быть выведены, и тогда основной фокус спора смещается на автомобиль и на вопрос, допустимо ли его истребование у нового владельца и оценки того, выбыло ли имущество из владения первоначального собственника помимо его воли», — рассказал он.

Эксперт допустил использование безналичного перевода продавцу в момент совершения сделки. Однако, по словам Русяева, важно помнить о строгой логике купли-продажи.

«В частных сделках наибольшее количество проблем связано с расчетами. Безопасный расчет — это прежде всего возможность доказать, кому, за что и на каких условиях были переданы деньги. Банковский аккредитив или расчет через депозит нотариуса позволяют связать перечисление средств с конкретными действиями сторон: деньги резервируются и переходят продавцу только после подписания договора, передачи автомобиля и документов, а при необходимости — после регистрационных действий. Обычный безналичный перевод допустим лишь при строгом соблюдении логики сделки: средства перечисляются исключительно самому продавцу, указанному в договоре, с назначением платежа, прямо указывающим на оплату конкретного автомобиля. Просьбы перевести деньги третьим лицам или «представителям» почти всегда ухудшают позицию покупателя. Наличный расчет возможен, но только при аккуратном оформлении расписки, акта передачи денег и указании реальной цены в договоре, занижение суммы потом нередко становится проблемой именно для покупателя», — сказал он.

Юрист рассказал, какие действия необходимо предпринять покупателю, если тот понял, что его обманул бывший владелец автомобиля.

«Если проблема возникает у покупателя автомобиля, которому сообщают об оспаривании сделки или изъятии машины, приоритетом становится сбор доказательств своей добросовестности: договор, акт передачи, подтверждение оплаты, результаты проверок, переписка и объявления, а также получение копий всех процессуальных документов. При покупке дорогостоящего автомобиля разумно выходить за рамки минимальных проверок. Помимо запретов и ограничений регистрационных действий, следует проверять наличие залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, сопоставлять VIN и сведения из ПТС или ЭПТС, фиксировать осмотр автомобиля», — подчеркнул он.

