Булыкин рассказал, сможет ли Хаби Алонсо сохранить пост главного тренера «Реала»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который, по слухам, находится на грани отставки.

«Пока еще есть время все исправить, поэтому вряд ли ему что-то скажут. Думаю, он еще поработает, но это «Реал Мадрид» – все смотрят на результаты, и времени на раскачку там нет. Будут смотреть, и если результаты будут плохими, то его уволят и не посмотрят, что это Хаби Алонсо», — считает Булыкин.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» перед нынешним сезоном. В чемпионате «королевский клуб» идет на втором месте, отставая на четыре очка от «Барселоны», которую обыграл в первом круге. После неудачной серии как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов, где мадридцы проиграли два из трех последних матчей, слухи о скорой отставке специалиста курсируют все активнее.

Ранее глава РПЛ заявил, что ужесточение лимита на легионеров не решит проблемы.