Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приближается к Земле

Межзвездный объект 3I/Atlas приблизится к Земле 19 декабря
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Межзвездный объект 3I/Atlas приближается к Земле. Об этом сообщает издание LiveScience.

Этот объект вошел в Солнечную систему несколько месяцев назад, и 19 декабря он максимально приблизится к Земле, пройдя на расстоянии примерно 270 миллионов километров от нашей планеты. Большинство ученых склоняются к мнению, что это межзвездная комета. Однако астрофизик из Гарварда, Ави Леб, допускает версию искусственного происхождения объекта и считает, что это может быть огромный инопланетный корабль.

Внимание астрономов и космических агентств, а также экспертов из Международной сети по предупреждению об астероидной опасности (IAWN), созданной ООН в 2017 году, приковано к 3I/Atlas. Это первый межзвездный объект, вызвавший такой интерес.

Леб выдвинул гипотезу, что 3I/Atlas движется по направлению к Юпитеру. По его расчетам, после прохождения Солнца траектория объекта изменилась и теперь пересекает сферу Хилла Юпитера – область, где космический аппарат мог бы успешно запустить спутник на орбиту этой планеты.

Ранее ученые раскрыли новые детали о 3I/ATLAS.

