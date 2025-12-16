Маск установил новый исторический рекорд по размеру состояния

Американский предприниматель Илон Маскстал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в $600 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

Этот впечатляющий рост капитала обусловлен переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на космических разработках. После объявления тендерного предложения, стоимость компании взлетела с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. Forbes оценивает прирост состояния Маска, владеющего около 42% акций SpaceX, в 168 миллиардов долларов, что в 20:00 по московскому времени привело к общей сумме в $677 млрд.

10 сентября текущего года журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира, в котором лидерство четвертый год подряд удерживает основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск. К моменту составления рейтинга его состояние оценивалось более чем в 400 миллиардов долларов. Вторую позицию в списке занял Ларри Эллисон, сооснователь и председатель совета директоров технологической корпорации Oracle, с капиталом в 276 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров Марк Цукерберг, сооснователь Meta (организация, признанная экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации), чье состояние оценивается в $253 миллиарда.

