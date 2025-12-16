Трамп признал утрату Украиной территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории. Это заявление прозвучало 15 декабря в ходе его беседы с прессой в Белом доме, пишет газета «Известия».

«Они уже потеряли территорию, если честно. Территория потеряна», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты добились ощутимых успехов в процессе урегулирования украинского кризиса.

В тот же день президент США сообщил, что Вашингтон и европейские страны совместно работают над обеспечением гарантий безопасности для Украины, при этом Европа должна сыграть «значительную роль» в этом процессе.

15 декабря в Германии завершились двухчасовые переговоры между делегациями США и Украины. Днем ранее в Берлине состоялся очередной раунд переговоров между американской и украинской сторонами. Специальный посланник США Стивен Уиткофф тогда заявил о «существенном прогрессе», достигнутом в ходе этих обсуждений.

Ранее в Турции призвали Украину согласиться на территориальные уступки России.