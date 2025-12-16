На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике потерпел крушение частный самолет

В Мексике бизнес-джет упал на склад дизельного топлива
Кадр видео: X

В Мексике произошло крушение частного бизнес-джета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Двухмоторный самолёт Cessna Citation III совершал полет из Акапулько в город Толука в штате Мехико. Недалеко от аэропорта Толуки самолет потерял управление и врезался в склад. Раздался взрыв, после которого обломки бизнес-джета разбросало по расположенному рядом с местом крушения футбольному полю.

По данным мексиканского телеканала N+, самолет упал на хранилище дизельного топлива в 300 метрах от аэропорта. На борту Cessna находились от восьми до 10 человек. В настоящее время известно, что семь из них не выжили.

10 декабря стало известно, что в Судане во время посадки разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Ранее в США разбился истребитель F-16.

